60-летняя Гузеева в эфире «Давай поженимся» рассекретила своего кумира

Телеведущая попыталась выведать у Василисы Володиной, кто из знаменитых мужчин вызывает у нее трепет.

На фан-страничке Ларисы Гузеевой в Instagram появился свежий видеоролик с участием актрисы. В рамках шоу «Давай поженимся» светская львица рассекретила своего кумира. При этом, обращаясь к Василисе Володиной и Розе Сябитовой, телеведущая подметила, что не раз говорила в эфире о том, что испытывает симпатию к бывшему мужу Анджелины Джоли.

«Ой, сейчас заплачу! Мой Брэд Питт… Уже успокойтесь все! Одиннадцать лет я вам про Брэда… А вы!» — подметила Лариса, попытавшись выведать у Володиной, кто из знаменитых мужчин вызывает у нее трепет.

Однако сама Василиса отвечать на расспросы Гузеевой не захотела, открестившись от кумиров. По словам астролога, у нее действительно сложился определенный типаж, однако называть чье-либо имя из именитых актеров или других деятелей искусства Володина не стала.

«Врешь, сознавайся! Ты проговорилась…» — подхватила инициативу Гузеевой ее соведущая Роза Сябитова. «У меня нет никого на кончике языка!» — добавила Василиса, пообещав до конца эфира подумать над подходящей персоной, которая полностью отвечала бы ее идеалу.

45-летняя телеведущая не скрывает, что счастлива в браке с Сергеем Володиным. В этих отношениях у знаменитости в 2001 году родилась дочь Виктория. Пара также воспитывает пятилетнего сын Вячеслава.