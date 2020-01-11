НОВОСТИ

Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях

18-летняя американка является одной из любимых исполнительниц Микеллы Абрамовой.

Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях
Билли Айлиш (Фото: Globallookpress.com)

18-летняя Билли Айлиш вместе с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях. Об этом сама певица рассказала на личной страничке в Instagram, опубликовав отчетное отпускное фото. Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы. За время своего путешествия певица успела совершить полет на вертолете, покататься на каяках, прыгнуть с тарзанки и устроить девичник в джакузи.

Певица Билли Айлиш
Билли Айлиш отдыхает на Гавайях (Фото: Instagram.com/billieeilish)

Ни для кого не секрет, что дочь 36-летней певицы Алсу — одиннадцатилетняя Микелла Абрамова — считает американку одной из своих любимых исполнительниц. Девочка уже побывала на одном из концертов Айлиш, пообщавшись с артисткой за кулисами шоу. Наследница бизнесмена Яна Абрамова сделала комплимент Билли, подметив, что ей нравится вокал и музыкальная подача певицы. В ответ Айлиш поблагодарила юную поклонницу за высокую оценку своего творчества.

Напомним, что Микелла Абрамова принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. После этапа слепых прослушиваний дочка Алсу попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы и смогла дойти до финала шоу. Возлюбленная Яна Абрамова призналась, что она гордится дочерью. Кроме того, Алсу не сомневается, что Микелла сможет добиться успеха, завоевав симпатию и любовь своего зрителя.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуБилли Айлишестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМикелла Абрамовамода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях
Интересно?
Поделись с друзьями: