Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях

18-летняя Билли Айлиш вместе с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях. Об этом сама певица рассказала на личной страничке в Instagram, опубликовав отчетное отпускное фото. Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы. За время своего путешествия певица успела совершить полет на вертолете, покататься на каяках, прыгнуть с тарзанки и устроить девичник в джакузи.

больше по теме Дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш до ее концерта Микелла Абрамова считает себя поклонницей 17-летней американской исполнительницы.

Ни для кого не секрет, что дочь 36-летней певицы Алсу — одиннадцатилетняя Микелла Абрамова — считает американку одной из своих любимых исполнительниц. Девочка уже побывала на одном из концертов Айлиш, пообщавшись с артисткой за кулисами шоу. Наследница бизнесмена Яна Абрамова сделала комплимент Билли, подметив, что ей нравится вокал и музыкальная подача певицы. В ответ Айлиш поблагодарила юную поклонницу за высокую оценку своего творчества.

Напомним, что Микелла Абрамова принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. После этапа слепых прослушиваний дочка Алсу попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы и смогла дойти до финала шоу. Возлюбленная Яна Абрамова призналась, что она гордится дочерью. Кроме того, Алсу не сомневается, что Микелла сможет добиться успеха, завоевав симпатию и любовь своего зрителя.