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«Ай, хорошо-то как!»: Гагарина в алом бикини сверкнула грудью на Мальдивах

Выпускница «Фабрики звезд» вслед за Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым отправилась на любимый курорт Волочковой.

«Ай, хорошо-то как!»: Гагарина в алом бикини сверкнула грудью на Мальдивах
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Полина Гагарина на личной страничке в Instagram опубликовала свежее отчётное фото, представ перед объективом фотокамеры в алом купальнике. Снимок выпускницы «Фабрики звезд» был сделан в движении, когда супруга Дмитрия Исхакова подпрыгнула на месте. При этом у знаменитости оголилась грудь. Данный факт нисколько не смутил певицу.

«Ну, понеслась», — отметила Гагарина, позволив себе насладиться заслуженным отпуском после насыщенного декабря.

По словам артистки, предновогодний месяц всегда полон ярких событий, корпоративов, концертов, съемок «Голубых огоньков» и участия в фестивалях. В это время Полина даже не помышляет об отдыхе, выкладываясь на сцене на максимуме своих возможностей.

Одной из первых откровенный снимок певицы оценила 47-летняя Ирина Нельсон, пожелав супруге модного фотографа Дмитрия Исхакова набраться сил за время каникул.

«А я не так далеко в принципе… Дубай рядом совсем, может, махнуть к тебе, солнышко?! Отдыхай, набирайся сил», — отметила экс-солистка группы Reflex.
Словам Нельсон вторит и бывшая возлюбленная Димы Билана, модель Елена Кулецкая. Она по достоинству оценила фигуру знаменитости.
«Ай, хорошо-то как!!» — добавила Кулецкая.
Напомним, что ранее Гагарина раскритиковала участника группы Сергея Шнурова на проекте «Голос». Конкурсант в рамках своего номера просыпал перед наставницей вокального шоу семечки, чем вызвал недовольство Полины.
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Тэги:

Дмитрий Исхаковестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПолина Гагарина
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«Ай, хорошо-то как!»: Гагарина в алом бикини сверкнула грудью на Мальдивах
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