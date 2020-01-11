«Ай, хорошо-то как!»: Гагарина в алом бикини сверкнула грудью на Мальдивах

Выпускница «Фабрики звезд» вслед за Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым отправилась на любимый курорт Волочковой.

Полина Гагарина на личной страничке в Instagram опубликовала свежее отчётное фото, представ перед объективом фотокамеры в алом купальнике. Снимок выпускницы «Фабрики звезд» был сделан в движении, когда супруга Дмитрия Исхакова подпрыгнула на месте. При этом у знаменитости оголилась грудь. Данный факт нисколько не смутил певицу.

«Ну, понеслась», — отметила Гагарина, позволив себе насладиться заслуженным отпуском после насыщенного декабря.

По словам артистки, предновогодний месяц всегда полон ярких событий, корпоративов, концертов, съемок «Голубых огоньков» и участия в фестивалях. В это время Полина даже не помышляет об отдыхе, выкладываясь на сцене на максимуме своих возможностей.

Одной из первых откровенный снимок певицы оценила 47-летняя Ирина Нельсон, пожелав супруге модного фотографа Дмитрия Исхакова набраться сил за время каникул.

« А я не так далеко в принципе… Дубай рядом совсем, может, махнуть к тебе, солнышко?! Отдыхай, набирайся сил », — отметила экс-солистка группы Reflex.

Словам Нельсон вторит и бывшая возлюбленная Димы Билана, модель Елена Кулецкая . Она по достоинству оценила фигуру знаменитости.

«Ай, хорошо-то как!!» — добавила Кулецкая.