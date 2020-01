Полиция скрутила Хоакина Феникса на митинге в Вашингтоне

Полиция арестовала американца Хоакина Феникса на акции в Вашингтоне. Известная своей социальной активностью Джейн Фонда собрала организовала митинг на улицах города. Люди вышли на улицы с плакатами, призывающими политиков и общественные организации обратить внимание на изменения климата. Среди активных участников собрания был замечен и заимевший бешеную популярность после «Джокера» Феникс.

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid — I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." pic.twitter.com/RaZILYq0La

— The Hill (@thehill) January 10, 2020