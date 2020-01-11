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Полиция скрутила Хоакина Феникса на митинге в Вашингтоне

Актер появился на акции против изменения климата.

Полиция скрутила Хоакина Феникса на митинге в Вашингтоне
Хоакин Феникс/Фото: https://www.instagram.com/p/BWOcJGKDRq_/

Полиция арестовала американца Хоакина Феникса на акции в Вашингтоне. Известная своей социальной активностью Джейн Фонда собрала организовала митинг на улицах города. Люди вышли на улицы с плакатами, призывающими политиков и общественные организации обратить внимание на изменения климата. Среди активных участников собрания был замечен и заимевший бешеную популярность после «Джокера» Феникс.

Чем именно провинился Феникс, не сообщается, однако Deadline уточняет, что актер не постеснялся даже выйти на трибуну и во всеуслышание заявить, что является вегетарианцем, что является своеобразным способом остановить паранормальные природные изменения. Феникс подчеркнул, что производство молока и мяса влияет на изменение климата, а значит, от этих продуктов нужно отказаться.

Помимо Феникса правоохранителями был также задержан актер Мартин Шин. Сама Джейн Фонда является своеобразной рекордсменкой по количеству арестов – ее уводили с митингов под руки четырежды. Всего инспекторам удалось насчитать 147 арестантов.

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Джейн ФондаДжокерФеникс митингХоакин Феникс
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Полиция скрутила Хоакина Феникса на митинге в Вашингтоне
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