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Цекало одарил молодую жену страстными поцелуями на пляже у океана

Судя по всему, у продюсера все еще продолжается конфетно-букетный период с художницей Дариной Эрвин.

Цекало одарил молодую жену страстными поцелуями на пляже у океана
Цекало счастлив со своей молодой женой/http://globallookpress.com/

Продюсер Александр Цекало продолжает переживать один из самых ярких периодов в своей жизни. Он безумно счастлив в браке с молодой художницей Дариной Эрвин. В Сети появилась новая видеозапись, показывающая насколько они счастливы. На кадрах продюсер находится с женой на пляже около океана. Свои чувства друг к другу они демонстрируют, не особенно заботясь о том, наблюдает ли кто-нибудь за ними или нет.

Продюсер страстно целует свою вторую половинку. Художница, судя по всему, также в полном восторге от такого отношения продюсера к себе. Конфетно-букетный период у этой пары в самом разгаре, хотя свадьбу они сыграли уже почти год назад.

Напомним, что ранее Александр Цекало состоял в браке с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. У них есть совместные дети. Не исключено, что в недалеком будущем молодая художница также подарит своему супруга ребенка.

Кстати, все новогодние каникулы Александр Цекало провел в обществе Дарины Эрвин на берегу океана. Продюсер и художница наслаждались обществом друг друга. Ранее Дарина показывала милые подарки и приятные сувениры, которые преподносит ей муж. Она тоже не остается в стороне и накануне католического Рождества подарила возлюбленному сборник, в котором опубликованы их письма друг к другу, сообщает «СтарХит».

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Цекало одарил молодую жену страстными поцелуями на пляже у океана
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