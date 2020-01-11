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Не поправилась, а похудела: Брежнева утерла всем нос

После окончания январских праздником многие сетуют из-за появления лишних килограммов. Всему виной изобилие блюд на новогодних столах, реки алкоголя и полное отсутствие меры.

Не поправилась, а похудела: Брежнева утерла всем нос
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица Вера Брежнева — одна из немногих, кому удалось избежать этой проблемы. Впервые за 12 лет исполнительница отмечала семейный праздник вдали от дома.

«Праздновала на работе в другом городе, было всё иначе, чем обычно. Соответственно, впервые за эти годы традиционно не делала свой фирменный салат оливье (который делаю и ем раз в год). А значит, и не ела его. Также у меня не было ночного застолья, к которому ежегодно я так привыкла», — поведала вокалистка.

В новогоднюю ночь артистка побаловала себя лишь шампанским, но в еде себе полностью отказала. Проснувшись на утро, выспавшаяся Вера чувствовала себя просто волшебно. Она собралась и отправила в аэропорт.

«Не было переедания, не было тяжелой головы с утра. К счастью, дома тоже все были в прекрасном состоянии. И читая в интернете первые дни о том, как многие поправились, я обнаружила, что похудела», — призналась довольная собой Брежнева.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.

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Не поправилась, а похудела: Брежнева утерла всем нос
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