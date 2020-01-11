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Михалкова составит конкуренцию «Уральским пельменям» с новым юмористическим шоу

Звезда заявила перед записью, что нужно репетировать строгий и невозмутимый взгляд.

Михалкова составит конкуренцию «Уральским пельменям» с новым юмористическим шоу
Михалкова составит конкуренцию "Уральским пельменям"/http://globallookpress.com/

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram дала интересный совет всем своим подписчицам, а также рассказала о запуске нового юмористического шоу со своим участием. Уральская красавица поведала, что работает каждый день после новогодних каникул.

Затем она отметила, что участвует в записи нового юмористического шоу. При этом во время репетиций у нее очень строгий и невозмутимый взгляд. Судя по всему, в ближайшее время Юлия Михалкова постарается составить конкуренцию «Уральским пельменям». Именно в этой команде она выступала ранее, но покинула проект, чтобы самореализоваться.

Также Юлия Михалкова сказала, что на мужчин продемонстрированный ею взгляд действует «фантастически обескураживающе». «Можно ни слова не сказать, а только вот так посмотреть: чуть строго, слегка таинственно, капельку надменно. И он все поймет», — заявила она.

Отметим, что в комментариях подписчицы Юлии Михалковой раскритиковали ее за чересчур перекачанные губы. Многие посчитали, что у звезды в новом образе просто пропала индивидуальность.

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Михалкова составит конкуренцию «Уральским пельменям» с новым юмористическим шоу
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