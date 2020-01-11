Загитова в модных джинсах-бойфрендах провела уикенд на Красной площади

17-летняя Алина Загитова провела уикенд на Красной площади. Олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее поделилась на личной страничке в Instagram свежим отчётным снимком своей прогулки по вечерней Москве. Для импровизированной фотосессии подопечная Этери Тутберидзе выбрала белую толстовку, полусапожки на шнуровке и черную куртку с мехом на воротнике. Образ фигуристки дополнили трендовые джинсы-бойфренды, о моде на которые в интервью Teleprogramma.pro ранее напомнила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

«Вечерняя Москва», — лаконично подписала свое фото Загитова.

Напомним, что еще до наступления январских каникул в программе «Время» на Первом канале подопечная Этери Тутберидзе заявила о приостановке спортивной карьеры. При этом в Instagram Алина поспешила успокоить болельщиков, подметив, что будет продолжать тренироваться.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее», — добавила Загитова.

Напомним, что этой зимой олимпийская чемпионка дебютировала в ледовой постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Алина вышла на лед вместе с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. Говоря о достижениях Загитовой, супруга Дмитрия Пескова уточнила, что считает подопечную Этери Георгиевны выдающейся спортсменкой.