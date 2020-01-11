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Стал известен гонорар Загитовой и Медведевой на шоу Навки и Авербуха

Звезды фигурного катания неплохо заработали на новогодних выступлениях.

Стал известен гонорар Загитовой и Медведевой на шоу Навки и Авербуха
Загитова и Медведева неплохо заработали за новогодних спектаклях/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана и серебряный призер тех игр Алина Загитова и Евгения Медведева неплохо заработали на новогодних шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе блистала в шоу «Спящая красавица», а Медведева – в ледовом спектакле «Волшебник страны Оз».

На представлениях с участием Алины Загитовой в «Мегаспорте» каждый день зал был забит под завязку. По неофициальным данным, Загитова за каждый выход на лед в образе спящей красавицы получала около десяти тысяч долларов.

Что касается Евгении Медведевой, которая из-за проблем с коньками снялась с чемпионата России, то она в шоу Авербуха блистала в роли Дороти. За каждый выход на лед хореограф платил фигуристке по 150 тысяч рублей. Кстати, на этих шоу звездам-одиночницам впервые в своей карьере пришлось вставать в пару с партнером, сообщает «АиФ».

Напомним, что Алина Загитова месяц назад заявила о приостановке своей карьеры. Она пропустила чемпионат страны. Не увидят ее, как, впрочем, и Медведеву, российские зрители и на ближайших чемпионатах мира и Европы. Туда отправятся молодые подопечные тренера Этери Тутберидзе.

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Тэги:

Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваИлья АвербухНовости googleТатьяна Навка
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Стал известен гонорар Загитовой и Медведевой на шоу Навки и Авербуха
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