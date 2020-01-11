«Пощечину за проявление слабости»: Гренц поделилась своей болью после расставания с любимым

Звезда сериала «Физрук» придерживается позиции, что счастье любит тишину. Поэтому, будучи в отношениях, она не особо распространялась о своем избраннике. В 2019 году стало известно, что актриса порвала с возлюбленным.

Оказалось, Полине Гренц потребовалось более полугода, чтобы принять мысль о расставании. На протяжении всего этого времени она боролась со своими чувствами, пытаясь заставить себя разлюбить бывшего.

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«Ни для кого не секрет: чтобы избавиться от любви к человеку, проще всего его возненавидеть. Но я из уважения и безусловной любви сделала иначе — пыталась отрезать себя от него как раз через ту самую любовь и принятие. Я просто не хотела посылать ему негативную энергетику — это разрушило бы нас обоих. Сказать, что было невероятно сложно — не сказать ничего», — призналась артистка.

Эти шесть месяцев были очень сложными для Полины. Ничто и никто не мог помочь ей придти в себя — девушка находилась в состоянии депрессии. Единственным другом для нее стало время.

Оно принимало меня в любых состояниях и каждый раз давало пощечину за проявление слабости и защиту человека, про которого мне все говорили: «Он ведет себя как м****, забудь», — рассказала Гренц.

Полина заявила, что всегда находила оправдания поступкам любимого. Девушка отдавала ему всю себя без остатка. Но он, в свою очередь, просто-напросто отказывался это понимать.