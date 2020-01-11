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«На днях у меня свадьба»: Александр Яцко женится на молодой возлюбленной

У известного актера роман с девушкой по имени Дарья.

«На днях у меня свадьба»: Александр Яцко женится на молодой возлюбленной
Яцко женится на молодой возлюбленной/http://globallookpress.com/

Актер Александр Яцко сообщил, что в самое ближайшее время женится на своей молодой возлюбленной. Известно, что девушку зовут Дарья. Их роман длится уже несколько лет.

«На днях у меня свадьба. Я влюблен. Даша моложе меня, она не публичный человек. Оказалось, что у меня есть еще какая-то пылкость, несмотря на уже почтенный возраст», — заявил счастливый Александр Яцко.

При этом известный актер не забывает о своих детях от предыдущего брака. Как известно, ранее он состоял в отношениях с актрисой Еленой Валюшкиной. Их союз распался пять лет назад. Она подарила ему двух детей. Дочка сейчас учится в десятом классе. Скоро ей предстоит непростой выбор профессии.

Что касается сына, то Василий уже на пятом курсе Московского архитектурного института. Как отметил Яцко, дети порой его радуют, иногда огорчают, но он счастлив, что они у него есть. Не за горами время, когда у них может появиться братик или сестренка, сообщает «Антенна».

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Александр ЯцкоЕлена ВалюшкинаНовости google
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«На днях у меня свадьба»: Александр Яцко женится на молодой возлюбленной
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