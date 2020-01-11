«Прекрасная семья!»: Асмус показала своих самых близких

Актриса и ее супруг Гарик Харламов воспитывают маленькую дочь Настю. Накануне у девочки было важное выступление, и любящие родители пришли ее поддержать.

Звездная наследница Кристины Асмус участвовала в школьном спектакле «Щелкунчик». Она предстала в нем в роли Мари.

Супруга юмориста опубликовала семейный, сделанный после мероприятия. На фото запечатлены сама Кристина, ее муж, дочь и лучший друг ее возлюбленного, а по совместительству крестный отец Насти — Тимур Батрутдинов. В подписи к кадру артистка призналась, что очень надеется на то, что дочь не пойдет по ее стопам и не станет актрисой.

больше по теме Асмус позировала в полупрозрачном платье из органзы и персиковых лодочках Супруга Гарика Харламова поздравила поклонников с Новым, 2020 годом.

Поклонники пришли в восторг от фотографии, наполненной теплотой и любовью. Особенно их умилила сидящая на коленях у отца Настя с большим букетом роз, облаченная в белое пышное платьице. «Такая девочка красивая у Вас!», «Супер», «Доча такая хорошенькая, милашка, наверняка талантлива, как родители!» — высказывались фолловеры.