«Прекрасная семья!»: Асмус показала своих самых близких

Звездная наследница Кристины Асмус участвовала в школьном спектакле «Щелкунчик». Она предстала в нем в роли Мари.
Супруга юмориста опубликовала семейный, сделанный после мероприятия. На фото запечатлены сама Кристина, ее муж, дочь и лучший друг ее возлюбленного, а по совместительству крестный отец Насти — Тимур Батрутдинов. В подписи к кадру артистка призналась, что очень надеется на то, что дочь не пойдет по ее стопам и не станет актрисой.
Поклонники пришли в восторг от фотографии, наполненной теплотой и любовью. Особенно их умилила сидящая на коленях у отца Настя с большим букетом роз, облаченная в белое пышное платьице. «Такая девочка красивая у Вас!», «Супер», «Доча такая хорошенькая, милашка, наверняка талантлива, как родители!» — высказывались фолловеры.
«Прекрасная семья», — резюмировала подписчица.