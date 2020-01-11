НОВОСТИ

«Прекрасная семья!»: Асмус показала своих самых близких

Актриса и ее супруг Гарик Харламов воспитывают маленькую дочь Настю. Накануне у девочки было важное выступление, и любящие родители пришли ее поддержать.

«Прекрасная семья!»: Асмус показала своих самых близких
Кристина Асмус. Фото: Global Look Press

Звездная наследница Кристины Асмус участвовала в школьном спектакле «Щелкунчик». Она предстала в нем в роли Мари.

Супруга юмориста опубликовала семейный, сделанный после мероприятия. На фото запечатлены сама Кристина, ее муж, дочь и лучший друг ее возлюбленного, а по совместительству крестный отец Насти — Тимур Батрутдинов. В подписи к кадру артистка призналась, что очень надеется на то, что дочь не пойдет по ее стопам и не станет актрисой.

Поклонники пришли в восторг от фотографии, наполненной теплотой и любовью. Особенно их умилила сидящая на коленях у отца Настя с большим букетом роз, облаченная в белое пышное платьице. «Такая девочка красивая у Вас!», «Супер», «Доча такая хорошенькая,  милашка, наверняка талантлива, как родители!» — высказывались фолловеры.

«Прекрасная семья», — резюмировала подписчица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Асмус новостиГарик Харламов и Кристина АсмусКристина АсмусКристина Асмус последние новостиКристина Асмус фотоНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Прекрасная семья!»: Асмус показала своих самых близких
Интересно?
Поделись с друзьями: