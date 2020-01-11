Меган и Гарри раскрыли детали финансовой независимости

Меган Маркл и принц Гарри расшифровали детали желанной финансовой независимости. Соответствующее пояснение от герцогов Сассекских появилось на одноименном сайте, посвященном некогда королевской чете. В сообщении отмечается, что независимость супругов, в первую очередь, затронет отказ от средств суверенного гранта. Ранее Меган и Гарри на правах старших членов королевской семьи получали из бюджета около 5 % — эти деньги закрывали траты пары на официальные поездки и оплату услуг сотрудников.

Кроме того, ранее около 95% бюджета Сассексов формировали дотации отца принца Гарри – принца Чарльза. Не уточняется, придется ли королевским супругам отказаться от этой статьи так же, как и от гранта.

Что касается заработка, то аналитики уверены – Меган и Гарри точно не пропадут. Есть вероятность, что супруги последуют примеру Барака и Мишель Обамы и будут реализовываться в качестве ораторов. Кроме того, уже сейчас муж и жена имеют немалую финансовую подушку – речь идет о 40 и 5 миллионах долларов соответственно.