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Дочь Даны Борисовой приехала к матери домой и предложила мировую

Как сказала телеведущая, она не понимает, зачем был нужен весь этот спектакль с полицией.

Дочь Даны Борисовой приехала к матери домой и предложила мировую
Борисова помирилась с дочкой/http://globallookpress.com/

Телеведущая Дана Борисова после возвращения из Таиланда смогла помириться со своей дочерью Полиной Аксеновой. Причем девочка сама сделала шаг к примирению.

«Дочка сама приехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз. Не понимаю, зачем нужен был этот спектакль с полицией? Наверное, это вопросы к ее папе. К счастью, сейчас все хорошо», — сказала она.

Между тем знакомые семьи рассказали, что весь скандал в семье случился из-за книги о наркомании, которую сейчас Дана Борисова готовит к выпуску. Дочь приревновала родительницу, которая все свободное время уделяла написанию книги. Она вылила на нее воду, а потом просто выбросила. Кстати, пострадал и телефон. В порыве ярости Полина Аксенова схватила сотовый и разбила об стенку.

Как известно, незадолго до Нового года девочка заявила, что ее мать опять сорвалась и употребляет психотропные вещества. Сама Дана Борисова все обвинения со стороны дочери в свой адрес отрицала. Между тем новогодние каникулы телеведущая провела на Самуи, где несколько лет назад лечилась в реабилитационном центре. Многие посчитали, что она снова поехала на лечение. Однако сама Борисова утверждает, что всего лишь отдыхала на острове с друзьями, сообщает «Вокруг ТВ».

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Дочь Даны Борисовой приехала к матери домой и предложила мировую
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