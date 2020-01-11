Дочь Даны Борисовой приехала к матери домой и предложила мировую

Как сказала телеведущая, она не понимает, зачем был нужен весь этот спектакль с полицией.

Телеведущая Дана Борисова после возвращения из Таиланда смогла помириться со своей дочерью Полиной Аксеновой. Причем девочка сама сделала шаг к примирению.

«Дочка сама приехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз. Не понимаю, зачем нужен был этот спектакль с полицией? Наверное, это вопросы к ее папе. К счастью, сейчас все хорошо», — сказала она.

Между тем знакомые семьи рассказали, что весь скандал в семье случился из-за книги о наркомании, которую сейчас Дана Борисова готовит к выпуску. Дочь приревновала родительницу, которая все свободное время уделяла написанию книги. Она вылила на нее воду, а потом просто выбросила. Кстати, пострадал и телефон. В порыве ярости Полина Аксенова схватила сотовый и разбила об стенку.

Как известно, незадолго до Нового года девочка заявила, что ее мать опять сорвалась и употребляет психотропные вещества. Сама Дана Борисова все обвинения со стороны дочери в свой адрес отрицала. Между тем новогодние каникулы телеведущая провела на Самуи, где несколько лет назад лечилась в реабилитационном центре. Многие посчитали, что она снова поехала на лечение. Однако сама Борисова утверждает, что всего лишь отдыхала на острове с друзьями, сообщает «Вокруг ТВ».