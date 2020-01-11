Николай Басков подарил щенка редкой породы юному певцу

Певец Николай Басков подарил щенка породы цверкшнауцер юному российскому исполнителю Максиму Панасенко. Вместе с ним они выступили на проекте «Лучше всех!».

Про подростка известно, что он воспитанник Красногорской детской музыкальной школы имени Наседкина. С Басковым они исполнили неаполитанскую композицию про влюбленного солдата. Причем пели они ее на итальянском языке.

Наставница юного музыканта Татьяна Тихомирова рассказала, что редакторы Первого канала в один из дней связались с ней и подростком и пригласили на шоу. Причем, с кем будет петь юный музыкант, до последнего момента было неизвестно.

Любопытно, что Басков узнал у редакторов программы, какого подарка ждут Панасенко на Новый год. После этого он сам занялся поиском собаки, которую позже вручил в качестве новогоднего подарка юному таланту. Сам Максим был очень рад такому презенту от «золотого голоса России», сообщает «Подмосковье сегодня».

Отметим, что Николай Басков считается одним из самых раскрученных на сегодняшний день музыкантов страны. На его концертах всегда аншлаги. Публика без ума от «золотого голоса России». Одним из лучших друзей Николая Баскова является Филипп Киркоров. Вместе они проводят очень много времени. При этом известно, что у них вышло за последние годы уже несколько совместных композиций, которые очень нравятся их поклонникам.