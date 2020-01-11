«Я против всех отмен»: Винокур встал на защиту Петросяна и «Смехопанорамы»

Юморист заявил, что люди привыкли к этой передаче и очень ее любят.

Артист Владимир Винокур встал на защиту своего коллеги Евгения Петросяна и его программы «Смехопанорама», которая выходит с 1994 года. Напомним, что на днях стало известно, что программу в ближайшее время не планируют показывать по телевидению из-за низких рейтингов. В сетке появится другая передача.

«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича», — заявил Владимир Винокур, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, что сам юморист попросил не делать трагедии из-за того, что выпуски «Смехопанорамы» приостановлены. Как сказал Евгений Петросян, программы закрываются, но некоторые из них через какое-то время возвращаются в эфиры. Кроме того, он отметил, что у него уже состоялся разговор с руководством ВГТРК, где ему подробно объяснили причины такого решения. На канале хотят разгрузить утренний блок передач.

Напомним, что Евгений Петросян женился в конце прошлого года на своей помощнице тридцатилетней Татьяне Брухуновой. Сама девушка не так давно обмолвилась, что они мечтают о совместных детях. Причем на одном ребенке они останавливаться не намерены. Брухунова обмолвилась о пяти совместных детях.