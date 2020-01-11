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Петросян заявил, что у него есть готовый материал для «Смехопанорамы» на два месяца вперед

По словам юмориста, он не видит в закрытии программы особого события.

Петросян заявил, что у него есть готовый материал для «Смехопанорамы» на два месяца вперед
Петросян отреагировал на новость о приостановке "Смехопанорамы"/http://globallookpress.com/

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него есть готовый материал для новых выпусков «Смехопанорамы» на два месяца вперед. «Не знаю пустят — не пустят. Наверное, пустят», — заявил он, говоря о будущем своей программы, которую он вел с 1994 года.

При этом комик попросил не сгущать краски вокруг закрытия программы. Как считает супруг тридцатилетней Татьяны Брухуновой, многие программы на российском телевидении закрываются. Однако проходит время и некоторые из них снова возвращаются в эфир.

Также он пояснял, что у него уже состоялся разговор с руководством ВГТРК. Ему сообщили, что программу приостановили ради экономии утреннего блока программ, сообщает РИА ФАН.

Напомним, что «Смехопанорама» выходила в эфир с 1994 года. В последнее время у программы были очень низкие рейтинги. Такая же участь постигла и еще некоторых «старожилов» российского телевидения – программы «Утренняя почта» и «Сам себе режиссер».

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Евгений ПетросянНовости googleПрограмма "Смехопанорама"Татьяна Брухунова
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Петросян заявил, что у него есть готовый материал для «Смехопанорамы» на два месяца вперед
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