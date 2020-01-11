«Заказывали вино и чай»: Кокорин провел время в обществе Валерии и Пригожина

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, который несколько месяцев назад освободился из колонии, провел время в одном из ресторанов Дубая в обществе певицы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Также с ними за одним столом находилась супруга Кокорина и рэпер Егор Крид со своей новой девушкой. Они, как отмечают посетители заведения, все время обнимались.

Как рассказали сотрудники ресторана, компания пробыла в заведении около трех часов. Вели себя посетители мирно. К примеру, Пригожин и Кокорин что-то живо обсуждали. Не исключено, что у них готовится некий совместный проект. Правда, детали его пока широкой общественности неизвестны.

«Заказывали вино и чай. Были легкие закуски, беседовали о спорте, футболе, музыке», — рассказали в заведении.

Ранее Александр Кокорин в обществе Егора Крида был замечен в Дубае в ночном клубе Base. Причем с ними были двое охранников. Одна из русских девушек сняла знаменитостей на камеру своего телефона. Она поинтересовалась у них, когда подадут для всех гостей заведения шампанское Cristal, на что музыкант отреагировал неприличным жестом, сообщает «СтарХит».