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«Поняли друг друга!»: Мария Погребняк простила водителя, который высадил ее из такси

По словам супруги футболиста, она собирается бороться с системой.

«Поняли друг друга!»: Мария Погребняк простила водителя, который высадил ее из такси
Мария Погребняк простила водителя такси/https://www.instagram.com/mariapoga_/

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария в Instagram сообщила, что простила водителя, который несколько дней назад высадил ее из автомобиля. По этому поводу был громкий скандал. Шофер просто выбросил из машины все вещи модели и уехал. Он, как она уверяла, отказался довозить ее до места.

Как отметила Мария Погребняк, идти по улице она не могла из-за травмы, которую ранее получила на одном из курортов. Это, как она уверяет, единственная причина, по которой она решила вызвать такси.

«Может, это моя слабость, но я просто простила водителя! Но, с другой стороны, он не знал о моей травме! Мы созвонились и поговорили! Поняли друг друга! Теперь хочу помочь. Ведь проблема в системе, и именно с ней мы будем разбираться», — заявила Мария Погребняк.

Напомним, что у Марии Погребняк от брака с футболистом подрастают трое сыновей. Модель без ума от своих детей. Сейчас она много времени проводит в столице Среднего Урала Екатеринбурге. Именно за местную команду играет ее звездный муж.

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«Поняли друг друга!»: Мария Погребняк простила водителя, который высадил ее из такси
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