«Наш лучший в мире крестный»: Киркоров тепло поздравил Малахова с 48-летием

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram тепло поздравил с 48-м днем рождения своего давнего друга, популярного ведущего Андрея Малахова. «С Днём рождения. Наш лучший в мире крестный», — заявил Филипп Киркоров.

Отметим, что Малахов – крестный детей поп-короля – Аллы-Виктории и Мартина. В своем ролике, посвященном Андрею Малахову, Филипп Киркоров показал большое количество архивных кадров. На некоторых из них можно увидеть ведущего с детьми Киркорова.

больше по теме Киркоров обжаловал решение суда по продаже его квартиры ради закрытия спора с банком Соответствующий документ поступил в распоряжение Таганского исполнительного органа власти.

Напомним, что Андрей Малахов родился в небольшом городке Апатиты в Мурманской области. Он с детства знал, что хочет стать телеведущим, и планомерно шел к своей мечте. Сегодня он, безусловно, один из самых рейтинговых ведущих на российском телевидении.

Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой, дочери известного издателя газет и журналов Виктора Шкулева. Свадьбу они сыграли в Версальском дворце в Париже. У пары есть сын Александр. Он появился на свет в 2017 году.