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Телегин после расставания с Пелагеей не стал претендовать на дом, где жила семья

Хоккеист полностью обеспечивает свою дочь от брака со звездой.

Телегин после расставания с Пелагеей не стал претендовать на дом, где жила семья
Пелагея и Телегин расстаются без дележки имущества/http://globallookpress.com/

Хоккеист ЦСКА Иван Телегин, который в конце прошлого года расстался с певицей Пелагеей, отказался претендовать на дом, где жила семья. В нем будут по-прежнему жить исполнительница с дочкой. Также известно, что хоккеист помогает Пелагее в финансовом плане. Он выделяет деньги на содержание дочери.

Пока развод официально в этой паре не оформлен. При этом известно, что супруги полгода не живут вместе. Пелагея после расставания с Телегиным с головой ушла в работу. В конце прошлого года она много гастролировала по стране. В этом году она также активно выступает с концертами. Понять ее можно. Теперь она осталась одна и нужно кормить себя и дочь.

Отметим, что у Телегина не самые простые времена в спортивной карьере. Хоккеисту предстоит операция в связи с полученной травмой. Один из коллег игрока рассказал, что еще неизвестно, вернется ли он в этом сезоне на лед. Ему предстоит длительная реабилитация после операции. «Насчет развода он не переживает: все имущественные вопросы решены, развод проходит без претензий и битвы адвокатов», — заявил коллега Телегина.

Что касается его новой возлюбленной, бизнесвумен Марии Гончар, то она улетела после Нового года к родителям в Нижневартовск. Однако вскоре вернется в Москву, где будет поддерживать спортсмена, сообщает «Комсомольская правда».

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Телегин после расставания с Пелагеей не стал претендовать на дом, где жила семья
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