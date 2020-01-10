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«Я не в курсе»: Петросяну не сказали, что «Смехопанорама» закрывается

9 января передача отпраздновала свое 26-летие, но праздник длился недолго.

«Я не в курсе»: Петросяну не сказали, что «Смехопанорама» закрывается
Евгений Петросян. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Сегодня, 10 января, стало известно о закрытии телепередачи «Сам себе режиссер», и вот спустя несколько часов поступила информация о том, что еще две программы прекращают свою деятельность — «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Первая только 9 января отпраздновала свое 26-летие, а вот «Утренняя почта» выходила в эфир целых 45 лет.

Все три телепередачи выходили в утреннем эфире по выходным дням. Портал Teleprogramma.pro связался с Евгением Петросяном по поводу закрытия его детища и получил неожиданный ответ.

«Мне никто ничего не сказал, с чего вы взяли, что «Смехопанорама» закрылась? Я не в курсе», — сообщил бессменный ведущий телепередачи.

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"Смехопанорама"Евгений Петросянзакрытие проектаНовости googleНовости телевидения
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«Я не в курсе»: Петросяну не сказали, что «Смехопанорама» закрывается
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