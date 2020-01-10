«Я не в курсе»: Петросяну не сказали, что «Смехопанорама» закрывается

Сегодня, 10 января, стало известно о закрытии телепередачи «Сам себе режиссер», и вот спустя несколько часов поступила информация о том, что еще две программы прекращают свою деятельность — «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Первая только 9 января отпраздновала свое 26-летие, а вот «Утренняя почта» выходила в эфир целых 45 лет.

Все три телепередачи выходили в утреннем эфире по выходным дням. Портал Teleprogramma.pro связался с Евгением Петросяном по поводу закрытия его детища и получил неожиданный ответ.