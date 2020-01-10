«Путин – лидер, Трамп – хвастун»: Шэрон Стоун сравнила двух президентов

Американская актриса Шэрон Стоун была выбрана женщиной года по версии GQ Awards, после вручения награды звезда фильма «Основной инстинкт» дала интервью журналу GQ, в котором в том числе поделилась своим мнением о Владимире Путине и Дональде Трампе.

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«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны. Я не хочу, чтобы он правил моей страной, но я ничего не имею против того, как он правит своей. Трамп и Путин очень разные», — заявила актриса и добавила, что Путин действует в интересах своей страны, а Трамп больше манипулирует, хвастается и недостаточно уважает свою должность.

Также Шэрон Стоун заявила, что не верит в переизбрание Трампа на второй срок. Отвечая на вопрос о вдохновляющих женщинах, актриса призналась, что любит Грету Тунберг и считает, что потрясающей юную экоактивистку делает бескорыстный характер и «духовная элегантность».

Ранее мы сообщали, что 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг выбрали человеком года по версии журнала Time.

Также мы писали, что Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств, не поверив, что знаменитая актриса сама там зарегистрировалась.