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«Везде должна быть мера»: хореограф Тутберидзе оценил номер с раздеванием Туктамышевой

По словам Алексея Железнякова, культуру и эстетику никто не отменял.

«Везде должна быть мера»: хореограф Тутберидзе оценил номер с раздеванием Туктамышевой
Хореограф Тутберидзе высказался о номере Туктамышевой/http://globallookpress.com/

Хореограф тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил показательный номер фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Напомним, что фигуристка шокировала многих поклонников около года назад. На льду она появилась в смелом образе стюардессы. По ходу номера спортсменка сбрасывала с себя одежду. Зрители, конечно,были в полном восторге. Подобное на льду увидеть можно крайне редко.

Как считает Железняков, в тот момент фигуристка очень хорошо хайпанула. Ее номер обсуждали несколько недель. О нем написали многие журналисты.

«Везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань», — заметил Алексей Железняков.

По его мнению, можно даже поставить программу про путану или стриптизершу. Однако сделать это всегда можно искусно, не переходя границы. В данном же случае они все-таки были пройдены. Хореограф Тутберидзе заметил, что, конечно, спортсменка молодец. Но ее хореографу стоило продумать номер более тщательно и объяснить фигуристке, как элегантнее его исполнить, сообщает портал sport.business-gazeta.ru.

Напомним, что Елизавета Туктамышева в 2015 году становилась чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Сейчас фигуристке 23 года. Соперничать с более молодыми соперницами ей с каждым годом становится все сложнее.

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Алексей ЖелезняковЕлизавета ТуктамышеваНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Везде должна быть мера»: хореограф Тутберидзе оценил номер с раздеванием Туктамышевой
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