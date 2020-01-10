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Егор Бероев поделился архивным снимком деда, который умер в 35 лет

Близкий родственник артиста был известным актером театра и кино в шестидесятых годах прошлого века.

Егор Бероев поделился архивным снимком деда, который умер в 35 лет
Бероев почтил память деда/http://globallookpress.com/

Актер Егор Бероев в Instagram опубликовал снимок своего деда Вадима Бероева, известного в шестидесятых годах прошлого века актера театра и кино. «Сегодня, моему деду, Вадиму Бероеву исполнилось бы 83 года. Царствие небесное!» — отметил Егор Бероев.

Отметим, что у Вадима Бероева очень непростая судьба. Он родился в тяжелом 1937 году под Бесланом в небольшом селе. Вскоре вся семья перебралась во Львов. Вадим Бероев параллельно со школой учился в музыкальном училище по классу фортепиано.

После школы поступил и успешно окончил ГИТМС имени Луначарского. Затем работал в театре Моссовета. Вместе с супругой, известной актрисой Эльвирой Бруновской, в шестидесятых годах прошлого века работал на радиостанции «Юность». К сожалению, жизнь Вадима Бероева оборвалась в возрасте 35 лет. Он скончался от цирроза печени.

Кстати, родители Егора Бероева — также актеры. Женат он на популярной актрисе Ксении Алферовой.

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Егор Бероев поделился архивным снимком деда, который умер в 35 лет
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