Егор Бероев поделился архивным снимком деда, который умер в 35 лет

Близкий родственник артиста был известным актером театра и кино в шестидесятых годах прошлого века.

Актер Егор Бероев в Instagram опубликовал снимок своего деда Вадима Бероева, известного в шестидесятых годах прошлого века актера театра и кино. «Сегодня, моему деду, Вадиму Бероеву исполнилось бы 83 года. Царствие небесное!» — отметил Егор Бероев.

Отметим, что у Вадима Бероева очень непростая судьба. Он родился в тяжелом 1937 году под Бесланом в небольшом селе. Вскоре вся семья перебралась во Львов. Вадим Бероев параллельно со школой учился в музыкальном училище по классу фортепиано.

После школы поступил и успешно окончил ГИТМС имени Луначарского. Затем работал в театре Моссовета. Вместе с супругой, известной актрисой Эльвирой Бруновской, в шестидесятых годах прошлого века работал на радиостанции «Юность». К сожалению, жизнь Вадима Бероева оборвалась в возрасте 35 лет. Он скончался от цирроза печени.

Кстати, родители Егора Бероева — также актеры. Женат он на популярной актрисе Ксении Алферовой.