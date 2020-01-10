Полиция задержала нарушителей, избивших сына Михаила Жванецкого

Молодые люди приехали в столицу, чтобы обучаться в МГИМО.

Журналисты сообщили о задержании злоумышленников, которые избили сына известного сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее стало известно о том, что 24-летний Дмитрий вместе с другом Филиппом Гинзбургом оказались участниками потасовки – они якобы вступились за девушку, которую обижали на улице. Позже версия изменилась – выяснилось, что между сторонами возник конфликт, по итогу которого, сообщает Baza, Жванецкого и Гинзбурга ограбили и нанесли многочисленные травмы.

больше по теме СМИ обнародовали видео драки с участием сына Жванецкого По неподтвержденным данным, стычка молодого человека с неизвестными произошла у ресторана «Цыцыла».

Сейчас, уточняют СМИ, парней задержали. Оба обвиняемых, по неподтвержденной пока официально, информации являются гражданами Казахстана, в Москву приехали, чтобы обучаться в МГИМО. После допроса одного из молодых людей задержали, второго же отпустили.

Напомним, ранее литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил Teleprogramma.pro, что практически уверен – в тот день между Дмитрием и незнакомцами не произошло ничего страшного.