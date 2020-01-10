НОВОСТИ

Полиция задержала нарушителей, избивших сына Михаила Жванецкого

Молодые люди приехали в столицу, чтобы обучаться в МГИМО.

Полиция задержала нарушителей, избивших сына Михаила Жванецкого
Сотрудник полиции при аресте. Фото: КП/Маковеева Светлана

Журналисты сообщили о задержании злоумышленников, которые избили сына известного сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее стало известно о том, что 24-летний Дмитрий вместе с другом Филиппом Гинзбургом оказались участниками потасовки – они якобы вступились за девушку, которую обижали на улице. Позже версия изменилась – выяснилось, что между сторонами возник конфликт, по итогу которого, сообщает Baza, Жванецкого и Гинзбурга ограбили и нанесли многочисленные травмы.

Сейчас, уточняют СМИ, парней задержали. Оба обвиняемых, по неподтвержденной пока официально, информации являются гражданами Казахстана, в Москву приехали, чтобы обучаться в МГИМО. После допроса одного из молодых людей задержали, второго же отпустили.

Напомним, ранее литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил Teleprogramma.pro, что практически уверен – в тот день между Дмитрием и незнакомцами не произошло ничего страшного.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ЖванецкийЖванецкий дракаЖванецкий новостиМихаил ЖванецкийНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полиция задержала нарушителей, избивших сына Михаила Жванецкого
Интересно?
Поделись с друзьями: