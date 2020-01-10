НОВОСТИ

Поклонники раскритиковали восковую Ники Минаж в Музее мадам Тюссо

А самой певице фигура понравилась.

Поклонники раскритиковали восковую Ники Минаж в Музее мадам Тюссо
Восковая фигура Ники Минаж в Музее мадам Тюссо в Берлине. Фото: Britta Pedersen/dpa

В начале 2020 года Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине представил новую экспозицию: копию известной американской певицы Ники Минаж. Хип-хоп исполнительница увековечена в одежде и позе из клипа Anaconda, что должно дать фанатам возможность сразу узнать ее.

Однако поклонники рэперши не признали в восковой статуе своего кумира. Twitter наполнился отзывами о том, что копия совсем не похожа на оригинал. Самые наблюдательные отметили, что даже китайские символы татуировки не совпадают, не говоря уже о лице, которое больше походит на Кортни Кардашян.

Однако, возмущение фанатов оказалось абсолютно излишним, так как сама Ники одобрила эту восковую фигуру, причем еще в 2015 году, когда она была представлена в музее в Лас-Вегасе. Тогда звезда опубликовала видео со своей копией и восхищенными комментариями. Не говоря уже о том, что ее команда принимала участие в создании этого «двойника», и сама исполнительница принимала готовую работу.

Выходит, музей просто перекинул фигуру из одной страны в другую, но поклонники Минаж все равно не довольны — им же лучше знать, какой должна быть певица.

А как по вашему, похожа восковая Ники на себя настоящую?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Берлинвосковая фигуракритика поклонниковмузей мадам ТюссоНики Минаж
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники раскритиковали восковую Ники Минаж в Музее мадам Тюссо
Интересно?
Поделись с друзьями: