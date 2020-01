Поклонники раскритиковали восковую Ники Минаж в Музее мадам Тюссо

В начале 2020 года Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине представил новую экспозицию: копию известной американской певицы Ники Минаж. Хип-хоп исполнительница увековечена в одежде и позе из клипа Anaconda, что должно дать фанатам возможность сразу узнать ее.

Однако поклонники рэперши не признали в восковой статуе своего кумира. Twitter наполнился отзывами о том, что копия совсем не похожа на оригинал. Самые наблюдательные отметили, что даже китайские символы татуировки не совпадают, не говоря уже о лице, которое больше походит на Кортни Кардашян.

the new Nicki Minaj wax figure in Berlin isn't…great… 😅 pic.twitter.com/zKNythVOMo

— Complex Music (@ComplexMusic) January 7, 2020