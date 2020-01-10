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Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»

Телеведущая с семьей и детьми отдыхает на лыжном курорте Куршевель.

Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»
Богомолов и Собчак. Фото: globallookpress

Ксения Собчак на новогодние каникулы уехала отдыхать в Куршевель. Вместе с телеведущей на лыжном курорте отдыхает ее муж Константин Богомолов и дети –  9-летняя Аня, дочь от первого брака режиссера с актрисой Дарьей Мороз и 5-летний Платон, сын Собчак и Максима Виторгана.

В пятницу, 10 января, Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с нарезкой из разных кадров – там телеведущая катается на сноуборде, отдыхает на яхте, танцует и веселится.

Под видео автор программы «Осторожно, Собчак!» поблагодарила Константина Богомолова за монтаж и музыкальное оформление. Интересно, что ролик смонтирован под песню Булата Окуджавы «Моя молитва», где есть такие слова:

«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня»

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторганновости звёзд
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Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»
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