«Жизнь – она одна»: Гузеева предложила не беречь праздничные трусы до свадьбы

По словам главной телесвахи страны, не нужно ждать только каких-то важных событий в своей жизни.

На фан-страничке программы «Давай поженимся!» в Instagram появился забавный видеоролик, который был снят во время выхода программы в эфир. Главная героиня видео — ведущая проекта Лариса Гузеева. В студии также присутствует ее коллега Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.

Разговор в программе зашел о свадьбе. Как правило, в этот день жених и невеста хотят быть самыми красивыми. При этом, как считает Гузеева, надевать красивые вещи надо каждый день, а не ждать какого-то большого праздника в своей жизни.

больше по теме Гузеева не постеснялась опубликовать снимок в объятиях бывшего любовника На фотографии звезда вместе с телеведущим Дмитрием Нагиевым, с которым у нее был много лет назад бурный роман.

«Жизнь – она одна. Поэтому надо носить праздничные трусы каждый день. Я вам что хочу сказать. Любимую шубу надо носить и зимой, и летом. Любимые бриллианты тоже каждый день, а не ждать этого праздника», — отметила Лариса Гузеева.

В подписи под видеозаписью актриса спросила своих подписчиков, устраивают ли они себе праздники каждый день. Напомним, что программа, которую ведут Лариса Гузеева и Роза Сябитова считается одной из самых рейтинговых на телевидении. В студию к ним приходят одинокие мужчины и женщины, которым они дают наставления и помогают найти вторую половинку.