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«Жизнь – она одна»: Гузеева предложила не беречь праздничные трусы до свадьбы

По словам главной телесвахи страны, не нужно ждать только каких-то важных событий в своей жизни.

«Жизнь – она одна»: Гузеева предложила не беречь праздничные трусы до свадьбы
Гузеева высказалась о праздничных трусах/http://globallookpress.com/

На фан-страничке программы «Давай поженимся!» в Instagram появился забавный видеоролик, который был снят во время выхода программы в эфир. Главная героиня видео — ведущая проекта Лариса Гузеева. В студии также присутствует ее коллега Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.

Разговор в программе зашел о свадьбе. Как правило, в этот день жених и невеста хотят быть самыми красивыми. При этом, как считает Гузеева, надевать красивые вещи надо каждый день, а не ждать какого-то большого праздника в своей жизни.

«Жизнь – она одна. Поэтому надо носить праздничные трусы каждый день. Я вам что хочу сказать. Любимую шубу надо носить и зимой, и летом. Любимые бриллианты тоже каждый день, а не ждать этого праздника», — отметила Лариса Гузеева.

В подписи под видеозаписью актриса спросила своих подписчиков, устраивают ли они себе праздники каждый день. Напомним, что программа, которую ведут Лариса Гузеева и Роза Сябитова считается одной из самых рейтинговых на телевидении. В студию к ним приходят одинокие мужчины и женщины, которым они дают наставления и помогают найти вторую половинку.

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Тэги:

Василиса ВолодинаЛариса ГузееваНовости googleПрограмма "Давай поженимся!"Роза Сябитова
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«Жизнь – она одна»: Гузеева предложила не беречь праздничные трусы до свадьбы
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