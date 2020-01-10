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Обычные люди: Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню

Два эпатажных рокера выразили свои чувства к поклонникам.

Обычные люди: Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню
Оззи Осборн и Элтон Джон снова тряхнули стариной. Фото: globallookpress.com

Неожиданный дуэт: мрачный Оззи Осборн и блистательный Элтон Джон записали совместную песню. Композиция называется Ordinary Man («Обычный человек»), она войдет в одноименный альбом Осборна, который выйдет в наступившем году. В Twitter музыкант объявил, что пластинка уже доступна для предварительного заказа.

В совместной песне две легенды мировой сцены признаются поклонникам, что они всегда жили ради них, несмотря на все свои грехи.

Напомним, 71-летний Оззи за свою жизнь прославился не только созданием культовой рок-группы Black Sabbath, но и хроническим алкоголизмом: в расцвете лет он выпивал по три-четыре бутылки крепкого спиртного в день. 72-летний Элтон Джон тоже отметился злоупотреблением алкоголя и наркотиков.

Также он еще тридцать лет назад объявил о своей гомосексуальности и был одним из первых британцев, заключивших официальный однополый брак. В минувшем году вышел фильм «Рокетмен», рассказывающий о жизни и любви музыканта.

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Обычные люди: Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню
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