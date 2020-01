Обычные люди: Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню

Неожиданный дуэт: мрачный Оззи Осборн и блистательный Элтон Джон записали совместную песню. Композиция называется Ordinary Man («Обычный человек»), она войдет в одноименный альбом Осборна, который выйдет в наступившем году. В Twitter музыкант объявил, что пластинка уже доступна для предварительного заказа.

I am so excited to announce that my new album ‘Ordinary Man’ will be available for pre-save and pre-order starting tonight!! pic.twitter.com/LYNsg3W6aa

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 9, 2020