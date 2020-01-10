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У Елизаветы могла быть личная заинтересованность в отречении Гарри и Меган от семьи

Историк, автор профильных романов Наталья Павлищева озвучила свое видение возможных причин кардинального решения.

У Елизаветы могла быть личная заинтересованность в отречении Гарри и Меган от семьи
королева Елизавета II. Фото: globallookpress

Автор исторических романов Наталья Павлищева заявила, что королеве Елизавете могло быть выгодно отречение ее внука Гарри и супруги Меган от престола.

В разговоре с журналистами Teleprogramma.pro эксперт пояснила, что в последнее время герцоги Сассекские регулярно подвергались критике и привлекали к себе слишком много негатива. Их решение жить обособленно способно не только поправить репутацию всей монаршей семьи, но и позволит избежать неприятных пересудов и постоянных сравнений Меган с Кейт Миддлтон, а Гарри с Уильямом.

«Возможно, так поступить — не решение Меган и Гарри, это решение придворных советников или даже самой Елизаветы II. Она могла понять, что королевская семья больше не справляется с последствиями поведения этой пары», — озвучила она.

Павлищева также предположила, что одной из вероятных причин отказа от королевских почестей стала неготовность Меган играть роль принцессы. Эксперт уверена, что постоянная ответственность стала слишком большим грузом для супруги принца.

Что же касается Гарри, то Наталья рассуждает – вряд ли принц принял это решение под давлением супруги. Скорее всего, ему и самому было не вполне комфортно находиться в высоком статусе и следовать нормам приличия. Таким образом, пара освободилась от гнетущих их условий и обрела полную свободу действий.

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У Елизаветы могла быть личная заинтересованность в отречении Гарри и Меган от семьи
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