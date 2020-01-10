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Роберт Паттинсон рассказал, почему он решил стать новым Бэтменом

Актер с детства восторгался фильмами про необычного супергероя.

Роберт Паттинсон рассказал, почему он решил стать новым Бэтменом
Роберт Паттинсон. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Поклонники комиксов DC и непосредственно Бэтмена были в некотором недоумении, когда было официально объявлено, что новым Брюсом Уэйном станет актер Роберт Паттинсон.

Действительно трудно представить вампира из «Сумерек» в роли брутального миллиардера, по ночам облачающегося в костюм летучей мыши. Однако изменить ничего уже нельзя и остается только надеяться на лучшее.

В недавнем интервью изданию Entertainment Weekly Роберт Паттинсон объяснил, почему он решил сыграть Бэтмена в будущем фильме Мэтта Ривза. По словам актера, ему всегда нравилось что-то неуловимое в фильмах про темного супергероя.

Как отметил знаменитость, эти картины всегда создавались талантливыми режиссерами, а снимались в них такие же гениальные актеры. Даже старый сериал про Бэтмена все еще популярен, он стал настоящей классикой. Также Паттинсон упомянул, что в детстве он был в восторге от первого фильма про супергероя, особенно ему запомнился Джек Николсон.

Отметим, что премьера нового «Бэтмена» состоится летом 2021 года.

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Тэги:

DCБэтменкомиксыРоберт Паттинсонфильм
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Роберт Паттинсон рассказал, почему он решил стать новым Бэтменом
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