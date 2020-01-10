Последние 12 лет актер счастлив в браке с женой Анжеликой, которая родила ему двух дочерей.

Известный певец и шоумен Александр Ревва в четвертый раз женился на матери своих детей Анжелике Ревва. Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. В Instagram Анжелика Ревва опубликовала красивые кадры с церемонии. «Я стала твоей женой… уже в четвертый раз», — гласит подпись под фотографиями, на которой вся семья в белом.

Отметим, что у семьи есть традиция повторять церемонию бракосочетания, которая впервые прошла 12 лет назад, в разных уголках мира. В этот раз выбор пал на «райский уголок», где они вместе с детьми проводят отпуск.

Напомним, что у Реввы и его жены Анжелики подрастает 12-летняя дочь Алиса и шестилетняя Амели. Ранее супруга юмориста и певца отмечала, что очень устала от московской погоды и хочет отправиться в отпуск. Ее желание через какое-то время сбылось.

Добавим, что в Сети периодически появляется информация, что Анжелика Ревва ждет третьего ребенка. Правда, пока это всего лишь слухи. О третьем ребенке семья пока не задумывается.