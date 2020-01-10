Шипенко вспомнил о наставлениях Асмус и Янковскому перед съемками постельной сцены

По словам режиссера, он сказал актерам: «Ребята, вы это пару раз в жизни, наверное, делали».

Режиссер Клим Шипенко признался, что сложнее всего в картине «Текст» было снимать откровенную сцену. Как известно, лента вызвала в итоге неоднозначную реакцию зрителей. Актрису Кристину Асмус буквально затравили в Сети.

Как сказал Шипенко, все усложнялось тем, что ни Асмус, ни Янковский — не порноактеры. Им было непривычно быть голыми перед камерами. У них, как он сказал, есть свои страхи и комплексы. При этом он отметил, что сцену снимали не операторы, а сами актеры на камеру сотового телефона.

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«Отдельная трудность – мы хотели снять всю сцену одним кадром, чтобы я мог монтировать не когда надо, потому что камера дрогнула или что-то попало в кадр, а когда я захочу», — сказал Клим Шипенко.

Как добавил режиссер, ему сложно было командовать актерами на съемочной площадке. Он заметил, что перед съемками откровенной сцены сказал актерам, что в жизни они такое пару раз делали, поэтому должны вспомнить процесс.

При этом он сразу предупредил звезд, что степень откровенности должны быть высокой, иначе зритель им просто не поверит, сообщает портал «7 дней».