НОВОСТИ

В Сети появился первый трейлер четвертого сезона «Фарго»

Действие будет происходить в штате Миссури в 50-е годы.

В Сети появился первый трейлер четвертого сезона «Фарго»
Крис Рок. Фото: FS/AdMedia

В сети появился долгожданный трейлер продолжения детективного сериала с налетом черной комедии «Фарго». Как это принято, в уже четвертом по счету сезоне, будут абсолютно новые главные герои, а сюжет никак не пересечется с событиями прошлых частей.

Действие будет происходить в 50-е годы прошлого века в Миссури, сюжет расскажет историю противостояния итальянской мафии и афро-американских бандитов, главную роль сыграет комик Крис Рок. Также в касте актеров стоит ждать появления Джека Хьюстона, Джейсона Шварцмана и Бена Уишоу.

Зрителям расскажут о том, как в Канзас-Сити встретятся два преступных синдиката. Вместе они контролируют наркоторговлю и контрабанду. И для закрепления мира главы синдикатов обменялись своими старшими сыновьями. Но однажды все идет наперекосяк, когда умирает один из преступных главарей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Крис РокСериалтрейлерФарго
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился первый трейлер четвертого сезона «Фарго»
Интересно?
Поделись с друзьями: