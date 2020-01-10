Старшенбаум рассказала, от чего может отказаться ради настоящей любви

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-возлюбленный Ирины Старшенбаум перестал скрывать свой новый роман.

Актер из военной драмы «Т-34» Александр Петров строит отношения со Стасей Милославской. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Еще до январских каникул избранница артиста опубликовала в Instagram свежий совместный снимок со своей второй половинкой. В комментариях к фото Петров признался Стасе в любви.

В недавнем интервью Ирина Старшенбаум рассказала о том, что ее мало интересуют подростковые истории о легкой влюбленности. Себя актриса считает взрослой девушкой. По этой причине знаменитости важно, чтобы все события и отношения в ее жизни несли определенный смысл.

По словам Ирины, любовь — это большая ответственность. Говоря об этом чувстве, Старшенбаум подметила, что зачастую многие люди путают любовь к близкому человеку с любовью к себе. Актриса не сомневается в том, что некоторым нравится то, как любят их. В таких случаях легче находиться в гармонии с собственными мыслями и ощущениями, нежели с реальным человеком.

«Некоторым нужен партнер слабее, чтобы чувствовать себя увереннее», — уточнила Старшенбаум в интервью «Теленеделе».

Кроме того, Ирина коснулась и личной темы, признавшись, от чего она готова отказаться ради любимого мужчины. По словам актрисы, в ее случае настоящая партнерская любовь возможна один, максимам два раза в жизни. Знаменитость полагает, что это чувство может оказать сильнейшее влияние — заставить поменяться и стать лучше. Ради любви, по мнению Старшенбаум, вполне можно пожертвовать собственным эгоизмом.