Ордена и документы Михаила Пуговкина хотят продать с аукциона

В Крыму на продажу с интернет-аукциона «Мешок» были выставлены наградные листы, ордена и личные документы легендарного советского актера Михаила Пуговкина. Всего на аукционе представлено 27 лотов. Стартовая цена – 125 тысяч рублей. Есть среди них и документ, который подтверждает, что Пуговкину было присвоено в свое время звание почетный гражданин Крыма.

Между тем, вдова актера Ирина Пуговкина заявила, что десять лет назад передала его личные вещи, в том числе военный билет и остальные документы, в Смоленский краеведческий музей. Она считает, что ценные вещи могли оттуда выкрасть и выставить на аукцион.

Любопытно, что в самом музее не помнят, чтобы Ирина Пуговкина приносила раритеты в музей. К примеру, заместитель директора музея по науке Тамара Орлова сказала, что не видела личные вещи Пуговкина в основной экспозиции культурного учреждения.

Против Ирины Пуговкиной настроена и дочь актера от первого брака Елена Прибержецкая. Она считает, что вдова Пуговкина откровенно лжет. Женщина предполагает, что личные вещи были в свое время проданы вдовой Пуговкина и поэтому теперь оказались на аукционе, сообщает «7 дней».