Подруга Гогена Солнцева везет его жене в подарок из Таиланда брелок в виде скелета

Шоумен Гоген Солнцев улетел несколько дней назад в Таиланд со своей новой девушкой. Известно, что ее зовут Лидия. По словам фрика, они живут в одном номере, но никакой любовной связи между ними нет. Спят они на разных кроватях. Солнцев посетовал, что его супруга 65-летняя Екатерина Терешкович, когда узнала про девушку, то отказалась прилетать к мужу на азиатский курорт.

Между тем, скоро Солнцев и его подружка вернутся в столицу. Естественно, что для Екатерины Терешкович готовятся подарки. Лидия уже приобрела сувенир – это брелок в виде скелета в черном платье. Что она этим хочет сказать — остается только гадать.

Сам Гоген Солнцев, по собственному признанию, все время на связи с любимой женой. Он надеется, что в Москве она не пьет, а ведет правильный образ жизни. По его словам, Екатерина сообщила ему, что все праздники рюмку ко рту не подносила. Она каталась на лыжах и санях.

Также фрик сетовал, что в сам Новый год Терешкович не пошла к своей дочери Полине и внукам. Сам он находит этому простое объяснение: «Думаю, Катя еще обижена на Полину за то, что та поддержала меня, когда я клал ее в клинику. Но, скорее всего, зажала деньги на подарки внукам», — заявил Солнцев, слова которого приводит «СтарХит».