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Асмус выразила надежду, что шестилетняя дочь не пойдет по актерской стезе

Девочка исполнила роль Мари в школьном спектакле «Щелкунчик».

Асмус выразила надежду, что шестилетняя дочь не пойдет по актерской стезе
Дочь Асмус приняла участие в школьном спектакле/http://globallookpress.com/

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила снимок, на котором она находится в обществе своего супруга юмориста Гарика Харламова, шестилетней дочери Анастасии и крестного ребенка друга семьи Тимура Батрутдинова.

«Семейный снимок на школьном спектакле «Щелкунчик», где Настя Харламова исполнила роль Мари. Ох, надеюсь, что не захочет по актерской стезе пойти», — заявила Кристина Асмус.

Как известно, не так давно хейтеры устроили звезде картины «Текст» настоящую травлю в Сети. Кристину Асмус обвиняли во всех смертных грехах за откровенную сцену, в которой она снялась с актером Иваном Янковским.

Досталось и мужу Асмус Гарику Харламову. Хейтеры стали интересоваться, почему он разрешил супруге принять участие в таком откровенном фильме. В итоге юмористу даже пришлось оправдываться. Он сказал, что откровенная сцена была прописана в книге, поэтому без нее обойтись было никак нельзя. Гарик Харламов поддержал жену и сказал, что он по-прежнему ее безумно любит. Хейтерам же он предложил помолчать.

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Анастасия ХарламоваГарик ХарламовКристина АсмусНовости googleТимур Батрутдинов
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Асмус выразила надежду, что шестилетняя дочь не пойдет по актерской стезе
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