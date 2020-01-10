Певец Стас Костюшкин в Instagram опубликовал снимок, на котором он находится на отдыхе в одной из жарких стран. При этом музыкант изображен абсолютно голым. Он прикрывается только надувной игрушкой в виде единорога.

«По многочисленным просьбам женщин. Костюшкин показал своего единорога», — заявил популярный музыкант, который на фотографии стоит с очень умным видом.

Надо отметить, что певец обожает подшучивать в соцсетях над своими поклонниками. Он постоянно вступает с ними в различные словесные перепалки. Еще одна страсть Костюшкина — демонстрация своего спортивного тела. Не секрет, что звездный исполнитель — частый гость в фитнес-залах. При этом на его страничке регулярно появляются откровенные фотографии, на которых он изображен с голым торсом.

Напомним, что Стас Костюшкин долгие годы был солистом группы «Чай вдвоем» вместе с Денисом Клявером. В какой-то момент музыканты поняли, что им не по пути, и каждый пошел своей дорогой. Оба в итоге смогли добиться признания публики.