«Полечу с ручной кладью»: жена Никиты Преснякова не успела собрать чемоданы к отпуску

22-летняя Алена Краснова на личной страничке в Instagram поделилась с верными почитателями планами на январь. Как выяснилось, невестка Аллы Борисовны собирается провести каникулы в компании Никиты Преснякова. Супруги решили отдохнуть от шума и суеты мегаполиса вдали от Москвы.

Ранее модель уже говорила о том, что с нетерпением ждет момента, когда ей удастся отправиться в горы. По словам Алены, она мечтает встать на сноуборд. Несмотря на своим заверения, девушка не стала уточнять в Stories, куда именно поедет с мужем. В прошлом году Краснова вместе с Никитой отдыхали на Бали. А в марте супруги отправились в Архыз на горнолыжный курорт.

Общаясь с поклонниками, возлюбленная музыканта уточнила, что из-за плотного съемочного графика ей пришлось пожертвовать личным временем, отведенным на сборы к отпуску. По словам Алены, она даже не успела собрать чемодан и все ради новой фотосессии.

«Докупила всяких мелочей к отпуску… Остается только собрать чемоданы, но когда все это делать, я не знаю! Ведь впереди ночная съемка… Полечу с ручной кладью! Зато с красивыми фотографиями», — посетовала модель.

К слову, новогоднюю ночь Алена Краснова вместе со старшим внуком Аллы Борисовны провела на Истре. Никита Пресняков приглядывает за бывшей дачей звездной бабушки. Примадонна отечественного шоу-бизнеса не стала запрещать сыну Кристины Орбакайте и его возлюбленной пользоваться ее домом. Сама певица обосновалась в Подмосковной деревне Грязь вместе мужем шоуменом Максимом Галкиным и с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.