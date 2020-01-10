«Больше дичи»: Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о романе с Риммой Карамовой

Телеведущая с юмором отнеслась к публикациям в СМИ.

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram с юмором отреагировала на слухи о своем романе с подругой Риммой Карамовой. Дело в том, что новогодние каникулы звезда провела в Санкт-Петербурге в обществе давней знакомой. Звезда часто выкладывала совместные видеозаписи с девушкой.

В СМИ стали появляться новости, что у Кудрявцевой началось «перевоплощение». Якобы она удалила грудные импланты, чтобы стать мужчиной. Ну а Карамова — никто иная, как ее любовница.

«Больше дичи», — прокомментировала она статью, появившуюся в одном из СМИ. Также в сторис появилось видео, как они с Карамовой покидают Санкт-Петербург. При этом ведущая подшучивает над подругой: «Любовница моя». «А я мама любовницы», — говорит идущая рядом с девушками родительница Карамовой.

Отметим, что в этом году планы Кудрявцевой на новогодний отпуск были спутаны из-за срочной операции.