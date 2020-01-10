НОВОСТИ

«Больше дичи»: Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о романе с Риммой Карамовой

Телеведущая с юмором отнеслась к публикациям в СМИ.

«Больше дичи»: Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о романе с Риммой Карамовой
Кудрявцева высказалась после слухов о романе с девушкой/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram с юмором отреагировала на слухи о своем романе с подругой Риммой Карамовой. Дело в том, что новогодние каникулы звезда провела в Санкт-Петербурге в обществе давней знакомой. Звезда часто выкладывала совместные видеозаписи с девушкой.

Лера Кудрявцева с подругой. Фото
Кудрявцева высказалась после слухов о романе с подругой/https://www.instagram.com/leratv/

В СМИ стали появляться новости, что у Кудрявцевой началось «перевоплощение». Якобы она удалила грудные импланты, чтобы стать мужчиной. Ну а Карамова — никто иная, как ее любовница.

«Больше дичи», — прокомментировала она статью, появившуюся в одном из СМИ. Также в сторис появилось видео, как они с Карамовой покидают Санкт-Петербург. При этом ведущая подшучивает над подругой: «Любовница моя». «А я мама любовницы», — говорит идущая рядом с девушками родительница Карамовой.

Отметим, что в этом году планы Кудрявцевой на новогодний отпуск были спутаны из-за срочной операции.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лера КудрявцеваНовости googleРимма КарамоваСанкт-Петербург
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Больше дичи»: Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о романе с Риммой Карамовой
Интересно?
Поделись с друзьями: