Высоцкая запечатлела 82-летнего Кончаловского с обнаженным торсом

Экс-ведущая программы «Жди меня» опубликовала на личной страничке в Instagram свежий отпускной снимок. Перед объективом фотокамеры 46-летняя Юлия Высоцкая позировала в компании мужа. В кадре режиссер предстал в шортах, продемонстрировав обнаженный торс. 82-летний Кончаловский отказался от майки, накинув легкую рубашку. Возлюбленная Андрея Сергеевича отдала предпочтение белой пляжной тунике.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Высоцкая рассказала, что они с супругом до сих пор устраивают друг для друга романтические вечера. Особое место в жизни Кончаловского и его жены занимают путешествия. По словам телеведущей, иногда они планируют свой совместный отпуск заранее, однако зачастую все происходит спонтанно.

Юлия вспомнила, как вместе с возлюбленным возвращалась в Москву, совершая пересадку во Флоренции. Отложив все важные дела и встречи, супруги решили остаться в этом городе на сутки, позволив себе насладиться уикендом.

«Рванули в город, сходили в музей, который давно хотели посетить, но все не было времени, побывали в новом ресторане, выпили шампанского, сняли номер в отеле, а утром полетели дальше — счастливые и довольные!» — подметила Высоцкая.

По словам телеведущей, ей нравится принимать гостей. Юлия всегда подает к столу только свежеприготовленные блюда, не оставляя в холодильнике недоеденную после обеда или ужина еду.

Кроме того, Высоцкая считает, что в доме всегда должно быть два главных продукта — это хороший хлеб и хорошее масло. В тех случаях, если актриса вместе с Кончаловским отправляется навестить друзей, она старается брать с собой вино.