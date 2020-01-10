НОВОСТИ

«Будем стараться»: Брухунова не исключила рождение пяти детей от Петросяна

Молодая супруга юмориста ответила на вопросы подписчиков.

«Будем стараться»: Брухунова не исключила рождение пяти детей от Петросяна
Жена Петросяна заговорила о детях/https://www.instagram.com/bruhunova/

Тридцатилетняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в ходе общения со своими подписчиками в Instagram ответила на самые животрепещущие вопросы пользователей о моде. Причем в этот раз она не обошла и свою личную жизнь.

Так, один из подписчиков заявил: «Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну!» На это молодая супруга сатирика сказала: «Пять? Спасибо! Будем стараться».

Между тем вопросы на личную тематику не заканчивались. К примеру, подписчики настаивали, чтобы супруга Петросяна показала обручальное кольцо. Как известно, в декабре прошлого года она вышла замуж за пожилого сатирика. «Ага, может вам еще и нижнее белье показать», — отреагировала она.

Добавим, что несколько дней назад Татьяна Брухунова уехала в отпуск в Финляндию. Там она находится с подругами. В свободное время она как раз пообщалась с подписчиками. Много вопросов девушке задавали относительно моды. Как известно, супруга Евгения Петросяна большая модница. На обновки она тратит солидные суммы. Сатирик, который старше жены на 44 года, балует ее красивыми вещами, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПетросянНовости googleТатьяна БрухуноваФинляндияХельсинки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будем стараться»: Брухунова не исключила рождение пяти детей от Петросяна
Интересно?
Поделись с друзьями: