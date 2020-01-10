«Будем стараться»: Брухунова не исключила рождение пяти детей от Петросяна

Тридцатилетняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в ходе общения со своими подписчиками в Instagram ответила на самые животрепещущие вопросы пользователей о моде. Причем в этот раз она не обошла и свою личную жизнь.

Так, один из подписчиков заявил: «Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну!» На это молодая супруга сатирика сказала: «Пять? Спасибо! Будем стараться».

Между тем вопросы на личную тематику не заканчивались. К примеру, подписчики настаивали, чтобы супруга Петросяна показала обручальное кольцо. Как известно, в декабре прошлого года она вышла замуж за пожилого сатирика. «Ага, может вам еще и нижнее белье показать», — отреагировала она.

Добавим, что несколько дней назад Татьяна Брухунова уехала в отпуск в Финляндию. Там она находится с подругами. В свободное время она как раз пообщалась с подписчиками. Много вопросов девушке задавали относительно моды. Как известно, супруга Евгения Петросяна большая модница. На обновки она тратит солидные суммы. Сатирик, который старше жены на 44 года, балует ее красивыми вещами, сообщает «Комсомольская правда».