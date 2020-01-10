НОВОСТИ

Бросивший первую жену Александр Яценко стал многодетным отцом

Актер назвал своего сына Александром.

Бросивший первую жену Александр Яценко стал многодетным отцом
Яценко стал многодетным отцом/http://globallookpress.com/

Известный актер, звезда «Аритмии» Александр Яценко стал многодетным отцом. Радостное событие в его жизни, рождение уже третьего сына, случилось еще в начале декабря прошлого года, но поклонники узнали о прибавлении в семье лишь недавно.

Сына актеру подарила его супруга Ксения. Мальчика назвали Александром. Отметим, что в семье уже воспитывается один малыш. Сын Арсений появился на свет чуть больше года назад.

Роды проходили в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Сейчас жену Яценко уже выписали из больницы. В соцсетях супруга актера в первый день Нового года выкладывала снимок, на котором она с детьми и мужем. «Семья Яценко в полном составе! Счастье! Счастья! С Новым годом! Ура!» — написала тогда Ксения.

Добавим, что ради отношений с выпускницей продюсерского факультета Ксенией актер расстался с бывшей супругой Мариной. Причем незадолго до расставания она подарила ему сына. Общий ребенок не спас отношения. Позже девушка отмечала, что долго не могла смириться с уходом мужа к другой. Однако сейчас они уже нормально общаются, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЯценкоНовости googleФильм "Аритмия"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бросивший первую жену Александр Яценко стал многодетным отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: