Бросивший первую жену Александр Яценко стал многодетным отцом

Известный актер, звезда «Аритмии» Александр Яценко стал многодетным отцом. Радостное событие в его жизни, рождение уже третьего сына, случилось еще в начале декабря прошлого года, но поклонники узнали о прибавлении в семье лишь недавно.

Сына актеру подарила его супруга Ксения. Мальчика назвали Александром. Отметим, что в семье уже воспитывается один малыш. Сын Арсений появился на свет чуть больше года назад.

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Роды проходили в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Сейчас жену Яценко уже выписали из больницы. В соцсетях супруга актера в первый день Нового года выкладывала снимок, на котором она с детьми и мужем. «Семья Яценко в полном составе! Счастье! Счастья! С Новым годом! Ура!» — написала тогда Ксения.

Добавим, что ради отношений с выпускницей продюсерского факультета Ксенией актер расстался с бывшей супругой Мариной. Причем незадолго до расставания она подарила ему сына. Общий ребенок не спас отношения. Позже девушка отмечала, что долго не могла смириться с уходом мужа к другой. Однако сейчас они уже нормально общаются, сообщает «СтарХит».