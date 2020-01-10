«Посчитала, что двое Саш в семье не очень»: Савельева отказалась назвать сына Александром

В итоге они с супругом актером Кириллом Сафоновым остановились на имени Леон.

Певица Саша Савельева в эфире шоу «Кинотест» заявила, что ее супруг известный актер Кирилл Сафонов хотел, чтобы они назвали сына Александром. Однако звезда не пошла на поводу у любимого мужчины.

«Мне, кроме Леона, ничего не нравилось. Кирилл хотел назвать сына Александром. Посчитала, что двое Саш в семье не очень», — заявила бывшая участница проекта «Фабрика звезд».

Как отметила звезда, после родов она решила сделать перерыв в карьере. По ее словам, именно из-за сильной загруженности роды в одном из столичных перинатальных центров проходили непросто. Звезда просто заработала проблемы со здоровьем своими бесконечными выступлениями.

Саша Савельева отметила, что сейчас безумно счастлива. Не так давно звезда приняла решение возобновить свою карьеру. Первое время, как говорила экс-фабрикантка, она планирует выступать на корпоративах. Цены при этом заламывать яркая исполнительница не собирается.