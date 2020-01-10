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Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками из роз

Телеведущая проекта Дом-2» безумно счастлива на отдыхе в Таиланде.

Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками из роз
Орлова обнажилась на отдыхе в Таиланде/http://globallookpress.com/

Телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова в Instagram поделилась красивыми снимками с отдыха в Таиланде. Звезда на фотографиях лежит в ванне с лепестками из роз. Сюрприз для нее устроил любимый мужчина.

Как отметила звезда, это был невероятный романтический вечер. При этом Ольга Орлова сказала, что она находится на одной волне с любимым человеком. Женщине, как она считает, порой необходимо чувствовать себя королевой. Если даму баловать, то она будет готова свернуть горы ради своего мужчины.

«Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать её лепестками хотя бы пяти роз, взять за руки свою любимую и сказать: «Дорогая, у меня для тебя сюрприз…», — заявила довольная Ольга Орлова.

Отметим, что именно Ольга Орлова является крестной матерью сына певицы и своей близкой подруги Жанны Фриске Платона Шепелева. Исполнительница, как известно, скончалась в 2015 году. Уже несколько лет звезда не имеет возможности встречаться со своим крестником. Телеведущий занял в этом вопросе непримиримую позицию.

Не так давно Орлова рассказывала, что встретилась с Шепелевым на одном из курортов за рубежом. Она постаралась понять позицию мужчины, внимательно его выслушав. В последнее время звезда старается не лезть в «разборки» между родителями Жанны Фриске и телеведущим. Она считает, что в этом вопросе все на свои места сможет поставить только время. При этом она надеется, что рано или поздно получит возможность видеться с Платоном, которого сильно любит.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНовости googleОльга ОрловаТаиланд
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Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками из роз
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