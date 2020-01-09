Алена Кравец призвала толстушек закрыть рты и прекратить переедать

Певица и модель Алена Кравец опубликовала в Инстаграм видео-пост, в котором высказала свое мнение о полных и тучных людях. По словам светской львицы, она молчала, потому что берегла ранимую психику «толстушек».

«Но, с другой стороны, как еще их встряхнуть, чтобы «закрыли свои рты» от переедания, обжорства и взяли свои толстые ленивые целлюлитные попы и животики «в руки» и наконец-то уже поняли, что иметь стройную подтянутую фигуру можно в любом возрасте, статусе, не оправдывая себя какими-то ограниченными способностями и средствами?», — взывает певица к своим подписчицам.

Кравец отметила, что сама она сейчас стройнее, чем в 17-18 лет и ей до сих пор впору джинсы, которые она тогда носила. Певица уверена, что именно благодаря своим идеальным формам она по-прежнему активно снимается для брендов и выходит в дефиле на подиумы.

Кроме того, богемная блондинка рассказала, что благодаря ей похудели многие дамы из ее окружения.

«Я рада, что являюсь мотивацией для многих женщин (мужчины и так промотивированы мною! А вот то, что я стимулирую к совершенствованию многих подруг и дам в моем окружении – это показатель! Имена, по понятным причинам, называть не буду, но одна из них так за ужином мне и сказала: «ты же говорила, что я толстая! Вот тебе и результат», — остановиться в похудении не может! Они, глядя на меня худеют так, что даже перебарщивают! И не важно, что изначально ими двигало и мотивировало: злость, обида, зависть. Самое главное – это результат!», — написала знаменитая блондинка и подчеркнула, что нельзя потакать своим слабостям, быть рабой желудка и наедать «кустодиевские бока».