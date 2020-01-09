Собчак объяснила, почему для нее Куршевель является лучшим местом на Земле

В первый раз светская львица появилась на курорте в далеком 1998 году.

Светская львица Ксения Собчак в Instagram объяснила, почему для нее престижный курорт Куршевель – лучшее место на Земле. Как отметила телеведущая, она в первый раз была здесь в 1998 году с двоюродной сестрой. Некие «безумные сноубордисты» в те годы поставили ее на доску.

Как сказала Собчак, она объездила много красивых уголков на Земле, но здесь самое лучшее для нее место. При этом звезда отметила, что в силу неких причин несколько лет не посещала Куршевель, но теперь опять сюда вернулась. На курорте она с сыном Платоном и любимым супругом, режиссером Константином Богомоловым.

Как отметила светская львица, сейчас в Куршевеле почти нет чиновников. Зато много бизнесменов из Сургута и Нефтеюганска. Также она сказала, что приезжих косит местный грипп. Пару дней уходит на лечение.

Звезда считает, что другие престижные европейские курорты все-таки проигрывают Куршевелю. Она думает, что длиннее и разнообразнее цепочки гор просто не существует. Также именно здесь, как утверждает Собчак, самая вкусная еда и есть самая длинная по протяженности трасса в Европе.