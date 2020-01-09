«Эта болячка ему покоя не дает!»: друг Антонова объяснил печальный вид музыканта

Друг легендарного музыканта Юрия Антонова, бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, что происходит с композитором. На днях все СМИ облетели снимки, на которых певец не в самом лучшем состоянии. Сейчас Антонов живет в своем загородном доме. Он стал отшельником. Вход к нему в особняк разрешен только некоторым друзьям.

«Недавно он сделал операцию на колене. Эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет юбилей. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит», — заметил Андрей Ковалев.

Бизнесмен добавил, что не так давно в течение трех часов общался с композитором. Антонов водил его по своему особняку. В то же время Ковалев ощутил, что его товарищ все-таки одинок в этом большом доме.

Предприниматель отметил, что многие беспокоят Антонова звонками. Просят выступить то на стороне одних, то других. Он отказывается. При этом пока не хочет писать книгу о своей бурной и очень интересной жизни. Ковалев также подчеркнул, что в доме Антонова нет следов присутствия женщины. Он считает, что музыкант через какое-то время вернется в строй и порадует своих поклонников новыми хитами, сообщает «МК».